خلال 45 يوما.. غلق 1679 سنتر و189 قاعة أفراح و643 مقهى بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة ، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي 29 إبريل، أسفرت عن غلق 1679 مركزًا للدروس الخصوصية، و1397 محلات وأسواق، و189 قاعة أفراح، و643 مقهي، و496 مطعم، و108 محال ألعاب إلكترونية، و421 حضانة، إضافة إلى مصادرة 2054 شيشة، بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.