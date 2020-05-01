94 مليون جنيه حصيلة تقنين أراضي الدولة والتصالح في المخالفات بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تحصيله من منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 79مليون جنيه حتى الآن.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 5893 طلب، وتم إنهاء إجراءات 340 عقدًا، منها 291 عقدًا تم استكمال كافة الموافقات الخاص بها.

وأعلن المحافظ أن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء بلغ 71 ألف و247 طلبًًا، وأن إجمالى ما تم تحصيله 15 مليون و422 ألف جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق للإسراع بمعدلات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد محافظ المنوفية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء من الملفات المهامة والحيوية، وتقع علي رأس أولوياته منذ قدومه المحافظة.