  الهند تمدد فترة الإغلاق بسبب كورونا أسبوعين آخرين

قررت الهند، اليوم، تمديد فترة الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من 4 مايو وحتى 17 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الحكومة قسمت البلاد، في وقت سابق من اليوم، إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء حسب حدة انتشار الوباء.

وأضافت الصحيفة الهندية، أنه رغم ذلك، قررت السلطات الهندية استمرار تعليق بعض الأنشطة في مختلف أنحاء البلاد بغض النظر عن المنطقة.

وأعلنت الهند، أمس الخميس، تسجيل 67 حالة وفاة وأكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.