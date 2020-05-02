4 خطوات يجب اتباعها مع محصل الكهرباء للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 4 خطوات بسيطة يجب أن يتبعها المشترك أثناء التعامل مع محصل الكهرباء للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع بدء تحصيل فواتير استهلاك شهر مايو الجاري

أوضح الجهاز أن الخطوات التى يجب اتباعها هي:

- احرص على أن تكون المسافة بينك وبين محصل لا تقل عن متر ونصف.

- لا تضع النقود في فمك مثلما يفعل البعض.

- بعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأي نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف.

- بعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا، واستعمال كحول 70%.