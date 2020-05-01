صور.. حريق هائل في مركز شباب ميت غمر بالدقهلية

اندلع حريق هائل فى معرض للملابس الجاهزة، بمركز شباب ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم، ما أدى إلى تكوين سحب دخان كثيفة تسببت في حالة من الرعب بين المواطنين، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ميت غمر بنشوب حريق هائل داخل معرض للملابس بمركز شباب ميت غمر.

وانتقل إلى مكان الحريق مأمور قسم ميت غمر، وقوات الحماية المدنية، ومعها 12 سيارة إطفاء، لإخماد الحريق.

وتكثف مباحث الدقهلية تحرياتها لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر.