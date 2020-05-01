نائب محافظ المنوفية يتفقد مركز اليونسكو للعزل الصحي

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية المركز الإقليمي لتعليم الكبار "اليونسكو" بمدينة سرس الليان، للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية، وتطهير وتعقيم المبنى ثلاث مرات يوميًا، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للحالات المعزولة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يُذكر أن اللواء أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية سبق وأعلن عن تجهيز مركز اليونسكو لاستقبال الحالات البسيطة إكلينيكيًا، وتوفير كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية بالمركز.