الشركات السياحية بالأقصر تشيد بقرار تخفيض فائدة القروض للمنشآت

أشاد محمد عثمان، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، بقرار البنك المركزي، بشأن تخفيض قيمة الفائدة على قروض الرواتب والمصروفات، الممنوحة للمنشآت والشركات السياحية من 5 إلى 3%؜، ما يعكس حرص الدولة على ثبات واستقرار الاستثمار السياحي، خلال تلك الأزمة.

وقال "عثمان"، في بيان، إن الأزمة التي تمر بها السياحة عالميًا، هي أزمة تاريخية لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى أن البقاء سيكون للأقوى، إذا ما استمر الوضع لأشهر مقبلة، حيث ستلجأ بعض الاستثمارات للغلق تماما، وتسريح العمالة لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، في ظل توقف الحركة.

وأوضح أن الدولة فطنت لتلك المعضلة مبكرا، لذا أطلقت حزمة من المساعدات للقطاع السياحي، بدأت بتأجيل مديونيات الضرائب والبنوك، وكذا الفواتير المتأخرة للديون السيادية من الكهرباء والمياه والغاز، ثم جاءت مبادرة البنك المركزي، بقرض بفائدة 3%؜ فقط لدفع الرواتب، والحفاظ على العمالة المدربة.

وطالب "عثمان"، بالسماح لبعض المنشآت المتعثرة بسداد القرض على 4 سنوات بدلا من 3، موضحا أن حجم العمالة والالتزامات، يختلف من كيان لآخر، ومن منشآة لأخرى، ما يستدعي السماح بفترة أطول خاصة.

وأكد أن عودة الحركة السياحية، لن يكون بنفس المعدلات السابقة على الأقل العام الحالي، بحسب كل التقديرات الدولية، مشيدا في الوقت نفسه، بإعلان مصر للطيران فتح الحجز على رحلاتها الشهر المقبل، ما يساهم في الترويج لمصر، كدولة قوية تنتصر على الأزمة.