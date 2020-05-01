أسعار الذهب ترتفع بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وأبرزت بيانات سلبية من الولايات المتحدة الأثر الاقتصادي العميق لفيروس كورونا، لكن تحرك بعض الدول لتخفيف إجراءات صارمة لاحتواء التفشي أبقى المعدن الأصفر على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الجمعة، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 846 و848 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 740 و742 جنيه، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 634 و636 جنيه، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و936 جنيها.