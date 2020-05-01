صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" بالمنيا

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر" بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتتضمن المبادرة توزيع 8 آلاف كرتونة للمواد الغذائية، و5 أطنان لحوم، و1.5 طن مستلزمات طبية.

يأتي ذلك ضمن القوافل التي أطلقها صندوق "تحيا مصر"، لدعم فئة العمالة غير المنتظمة المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية والهيئة الإنجيلية.

وقال نائب المحافظ، إن القيادة السياسية تولي فئة العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا، ضمن تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وقال أحمد عبد الحافظ منسق صندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، إن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر المستحقة بكل محافظة.

وأشار إلى أن تنظيم القوافل تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.