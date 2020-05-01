مسؤول أمريكي: الصين لم تسمح للمجتمع الدولي بالدخول لدراسة طبيعة كورونا

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، إن الصين لم تسمح للمجتمع الدولي بالدخول لدراسة طبيعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ولم تنشر أبحاثها عنه، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبعد اتهامات أمريكية طالتها في الفترة الماضية، على خلفية عدم التحرك كما يجب وحماية العالم من الوباء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، اليوم، أنها تأمل تلقي دعوة من بكين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن المصدر الحيواني لكورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الهيئة الدولية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عبر البريد الإلكتروني إن "منظمة الصحة ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية" للوباء.

وأوضح ياساريفيتش، أن المنظمة على علم بوجود عدد من التحقيقات الجارية في الصين لفهم مصدر تفشي الوباء بشكل أفضل، لكنه أضاف أن "المنظمة لا تشارك حاليا في الدراسات الجارية".