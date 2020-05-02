جائزة تصل لـ3000 جنيه.. تفاصيل مسابقة "الساقية" الأولى لأفلام الموبايل

أعلنت ساقية الصاوي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن مسابقة الساقية الأولى لأفلام الموبايل، والتي تعتبر ضمن التقنيات القليلة التكلفة والعالية الجودة والتي تشجع المخرجين الجدد في اكتشاف أنفسهم عن طريق تجارب قصيرة بسيطة تعبر عن أحلامهم ومستقبلهم.

تفاصيل التقديم

- الاشتراك مفتوح للأفراد.

- يقبل المهرجان الأفلام الروائية والتسجيلية.

- بالنسبة للأفلام التسجيلية فالقوالب مفتوحة فيمكن مثلًا الاعتماد على الصورة والتعليق الصوتي أو مقاطع للمعلق على الأحداث، وأيضًا يمكن الاستعانة بأجزاء وثائقية ولكن لا تتعدى 25% من الفيلم.

- تقدم الأفلام المشاركة أونلاين عن طريق إرسال الاستمارة ولينك الفيلم على البريد الإلكتروني.

- تقنيات الأفلام المقدمة يجب ألا تقل دقتها عن 20 mpxl وأن تكون Mov أو Mp4.

- سنوات الإنتاج خلال عام (2020) "عصر الكورونا".

- يمكن للمخرج الواحد الاشتراك بأربعة أفلام كحد أقصى.

- يشترط ألا تزيد مدة الفيلم على 5 دقائق ولا تقل عن دقيقتين.

- يجب أن يكون تصوير الفيلم داخلي دون النزول للشارع (هدف السابقة).

- أن يكون الفيلم صالح للعرض على الجمهور العام.

- يحتفظ المهرجان بحق استبعاد أي فيلم يحتوي مادة مسيئة أو عنصرية أو مخالفة للأعراف.

- يجب على المتقدم بالإضافة إلى الفيلم، إرسال لقطات من تصوير الموبايل دون مونتاج أو تغيير في امتداد الملف لا تقل عن 30 ثانية.

- للساقية الحق في عرض الأفلام المشاركة في برامجها الشهرية فيما بعد.

الأوراق المطلوبة

- استمارة الاشتراك متوفرة على صفحة سينما الساقية على. facebook

- تعريف بالمخرج يوضح أهم أعماله الفنية " إن وجدت".

- نبذة عن الفيلم.

- صورة الرقم القومي أو جواز السفر.

جوائز المسابقة

- جائزة أفضل فيلم المركز الأول:

(3000 جنيه + شهادة) يحصل عليها المخرج.

- جائزة أفضل فيلم المركز الثاني:

(2000 جنيه + شهادة) يحصل عليها المخرج.

- جائزة أفضل فيلم المركز الثالث:

(1000 جنيه + شهادة) يحصل عليها المخرج.

جوائز لجنة التحكيم

- جائزة أفضل أداء تمثيلي (شهادة تقديرية).

- جائزة أفضل مونتاج (شهادة تقديرية).

- جائزة أفضل تصوير (شهادة تقديرية).

- جائزة أفضل فكرة (شهادة تقديرية).

يتم استلام الأعمال حتى يوم 4 مايو 2020 أو عند اكتمال العدد أون لاين عن طريق البريد الإلكتروني Cinema@elsakia.com

يتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز أونلاين على صفحة السينما في ختام المهرجان.

ويتم إعلان بدء التقديم لمسابقة الساقية الأولى لأفلام الموبايل أيام 9 و10 و11 مايو الحالي.

ويراعى إرسال كافة المتطلبات داخل نفس الإيميل ولن يلتفت إلى أي طلب غير مكتمل.

تقام مشاهدة الأفلام على قناة الساقية على يوتيوب "Sakia TV" في أيام المهرجان في تمام العاشرة مساًءً.