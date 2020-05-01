جامعة القاهرة تطلق مسابقة لأفضل تلاوة للقرآن بجائزة تصل لـ10 آلاف جنيه

تنظم الجامعة مسابقة لأفضل تلاوة للقرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويمنح الفائز الأول 10 آلاف جنيه، والثاني 5 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على بناء شخصية طلابها بناءً متكاملًا.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة شروط التقدم للمسابقة على النحو التالي:

شروط التقدم للمسابقة

- على الطالب المتقدم للمسابقة، تقديم فيديو مسجل لمدة 3 دقائق.

- الالتزام بالقراءة وفق قواعد التلاوة الصحيحة.

- يمكن الاشتراك بأية قراءة من القراءات السبع المعتمدة.

- يشترط التفرد في الأداء، وعدم التقليد.

- يمكن التقدم للمسابقة من خارج الجامعة.

- لا يشترط حفظ القرآن كاملًا، فالمسابقة تعني بالأداء والتجويد.

- يرسل الفيديو المسجل على البريد الإلكتروني youth.cu.edu.eg2020@gmail.com، يوم 20 رمضان.

وقال رئيس الجامعة إنّنا نحاول استعادة روح المدارس المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن دون تقليد، ومحاولة إيجاد جيل جديد من القراء يخاطب الوجدان ويرتقي بذوق الأداء والاستماع، جيل يكمل بروح جديدة الخط الذي بدأ بالشيخ محمد رفعت مرورًا بالشيوخ الحصري، والمنشاوي، وعبد الباسط، ومصطفى إسماعيل والبنا، حتى الشيخ محمود الخشت قارئ مسجد السيدة نفيسة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب من ذوي المهارات والملكات المتفردة، وأصحاب التلاوات المتميزة، باعتبارهم نماذج تستحق التشجيع والتحفيز، انطلاقًا من رؤية الجامعة وإستراتيجيتها في بناء شخصيات طلابها، على مختلف المستويات.