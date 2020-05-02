جامعة جنوب الوادي تشكل لجنة ثلاثية لإدارة الأزمة التعليمية في ظل كورونا

قدمت جامعة جنوب الوادي نموذجًا بمحافظة قنا، نموذجًا يحتذى به في إدارة الأزمات التعليمية، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة أنها تقدم خدمة تعليمية لعدد كبير من الطلاب يصل عددهم إلى نحو 61 ألف طالب.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة التعليمية برئاسته، وعضوية نوابه، وثلاثة من العمداء ليتولوا التنسق مع عمداء الكليات العلمية، والصحية، والإنسانية.

وانبثق من هذه اللجنة ثلاث لجان فرعية، تضم لجنة الكليات العلمية، ولجنة الكليات الصحية، ولجنة الكليات الإنسانية، علاوة على اللجنة التقنية.

واتجهت الجامعة إلى تصميم منصة تعليم إلكترونية لرفع مقررات المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وبلغت حوالي 3 آلاف مقررًا، تنوعت المادة العلمية الخاصة بها بين عروض تقديمية، وعروض تقديمية مع الصوت، ومقاطع فيديو، ملفات (pdf+word)، وقنوات يوتيوب، وغيرها، وتم تزويدها بروابط على الانترنت لمزيد من الاطلاع على مصادر تعلم أخرى.

وزار هذه المنصة منذ تدشينها حتى نهاية أبريل الماضي ما يقرب من مليون و800 ألف زائر بمتوسط نسبة تواصل بلغت 99.5%.

ولم تغفل الجامعة أبناءها من غير القادرين أو أولئك الذين منعتهم ظروفهم الاجتماعية من الوصول إلى خدمة الإنترنت لتحميل مقرراتهم من المنصة الإلكترونية للجامعة، فخصصت عددًا من أجهزة الحاسب الآلي بالمكتبات الجامعية بجميع الكليات والمعاهد لتحميل المواد العلمية على اسطوانات وتوزيعها مجاناً لهؤلاء الطلاب.

وحرصت الجامعة خلال هذه الفترة على تحقيق أمرين، هما "الاكتمال" و"الجودة"، فالاكتمال يعني نسبة رفع المقررات على المنصة الالكترونية من اجمالي عدد المقررات التي يدرسها الطالب، حيث تم إعداد نموذج على مستوى الكلية، ونموذج على مستوى مجموعة الكليات (العلمية، الصحية، الإنسانية)، ونموذج إجمالي على مستوى الجامعة. ويتم اعداد هذه النماذج مساء يوم الخميس من كل أسبوع، وتعرض على رئيس الجامعة لمراجعتها وإعتمادها وارسالها الى وزارة التعليم العالي.

أما بالنسبة للجودة، فهناك تقرير آخر أسبوعي يتم حول جودة المواد العلمية التي تم رفعها، ويعده القسم الأكاديمي الذي يقدم هذا المقرر سواءً داخل الكلية أو خارجها، وتُجمع هذه التقارير على مستوى الكلية، ثم مجموعة الكليات، ثم على مستوى الجامعة وتعرض على رئيس الجامعة بالتزامن مع تقرير الاكتمال.