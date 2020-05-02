مطالب بـ"إعانة" للمحامين بسبب فيروس كورونا.. والنقيب يعترض

طالب عدد من المحامين، النقابة، بصرف إعانات لهم بسبب توقف أعمال المحاكم جراء جائحة كورونا، مقترحين أن يتم صرف قرض يجرى تسديده بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما اعترض عليه رجائى عطية، نقيب المحامين، مؤكداً أن الإعانات تكون فردية وفقاً للقانون وليست جماعية.

وطالب محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بصرف مبلغ مالي للشباب المحامين يقدر بـ1000 جنيه، قائلاً: "نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتعليق العمل بالمحاكم وقد يستمر لفترة، ونظراً لأن هناك الكثير من المحامين ظروفهم المادية صعبة، ولوجود ودائع ورصيد في النقابة يصل إلى 750 مليون جنيه، من الممكن تقديم مبلغ مقداره ألف جنيه لشباب المحامين، أو ممن تنطبق عليهم الشروط بمبلغ أقصاه مليون جنيه، لكل نقابة فرعية تصرف بمعرفة أعضاء المجالس الفرعية بإجمالي يصل لـ40 مليون جنيه، ويمكن اعتبار هذا المبلغ كبدل عدوى وهي أموال المحامين ترد إليهم".

ووجه رجائي عطية خطاباً إلى جميع النقابات الفرعية، قائلاً: "يرجى الإحاطة بأن الإعانات طبقاً للقانون، فردية، وليست جماعية، وعلى الراغب في إعانة أن يقدم طلباً مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للنظر، وتقرير الإعانة حسب الحالة".

وقال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الصرف أو التعامل على أموال النقابة يحتاج إلى تسلم الخزينة بعد جردها وتشكيل هيئة المكتب.

وكانت نقابة محامي شمال الجيزة، أعلنت عن تعديل مسمى صندوق رعاية الحالات الحرجة بإضافة "وإدارة الأزمات"، وأكدت النقابة أن تمويل الصندوق يتم بالتكافل والمساهمة بين المحامين، كما يتم دعم الزملاء المتضررين من أزمة كورونا الراهنة من الصندوق حسب الضوابط.