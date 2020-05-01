وزارة الثقافة تهدي "مصر التي في خاطري" لشهداء الوطن من الجيش والشرطة

أصدرت وزارة الثقافة، رؤية جديدة للعمل الوطني الشهير "مصر التي في خاطري"، إهداءً إلى أرواح شهداء الوطن والواجب، وتأكيدا على تضحيات رجال الجيش والشرطة، للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العمل يضم مشاهد متعددة لبطولات القوات المسلحة وأبناءها البواسل، وتوثيق لصور الأبطال من شهداء حادث بئر العبد، ولقطات للاستعدادات العسكرية فى مواجهة التحديات المعاصرة.

ويستعرض مشروع وزارة الثقافة "عاش هنا"، لمقرات إقامة أبطال الجيش والشرطة، ويبرز عظمة مصر، وأهم معالمها الحضارية، واصطفاف المجتمع لاستكمال عملية بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

مصر التي في خاطري بأصوات شباب وأطفال تنمية المواهب في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أغنية مصر التي في خاطري، كلمات أحمد رامي، ألحان رياض السنباطي، تنفيذ وتوزيع كريم عبدالوهاب، أداء كورال مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، وتدريب كل من الدكتور محمد عبدالستار- داليا حسنين، وجرى تنفيذه بوحدة الفيديوتك بوزارة الثقافة، مونتاج شريف رضا، ورؤية محمد منير.