أحمد فلوكس: "قطط الكمبوند كلها بتيجي تولد عندي.. ولها فضل علي"

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه في عام 2014 لم يجد عملا وكان يلجأ إلى شقيقته الصغرى والتي كانت تعطيه 50 جنيه يوميا، وتابع أن للقطط خير كبير عليه: " قطط الكمبوند كلها بتيجي تولد عندي".

وأضاف "فلوكس" خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه وعلى مدار 4 أيام جائت قطط للولادة في حديقة مسكنه حتى زاد ما كانت تعطيه اخته له إلى 100 جنيه: "اتعلمت ساعتها أن ربنا لما بيبعت رزق مش بيكون ليا لوحدي"، موضحا أن وبعد تلك الواقعه رزقه الله بتقديم برنامج بأجر: "اتعلمت أن رزقي اللي بيجيلي ده مش ليا، واتعلمت الدرس".

وأكد أنه وبعد ظهوره بمسلسل "العراف" قد عاش عامان بدولة الإمارات مع ابنه، وحينها قام بكتابة عمل باسم "ظل الرئيس" وهو العمل الذي تم سرقته فيما بعد من "ريمون مقار" ليقوم بالاستعانة بالنجم ياسر جلال.