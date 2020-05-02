مخرج "فرصة تانية": نجحنا في الانتهاء من تصوير المسلسل قبل رمضان

كشف مرقس عادل، مخرج مسلسل فرصة تانية، عن انتهاء تصوير جميع المشاهد، قبل بداية شهر رمضان، بنحو 20 يوما على الأقل.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، دياب، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

وأشار المخرج مرقس عادل، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى التخوفات التي كانت لديه، بعد تداعيات فيروس كورونا، خصوصا وأنه المسئول عن فريق العمل "الكرو"، و الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف مرقس عادل، إنه اضطر وقتها إلى تأجيل التصوير لمدة 7 أيام، "عشان نفهم ايه اللي بيحصل"، وبعد ذلك تم أخذ الاحتياطات اللازمة عند استئناف التصوير، والعمل لمدة أيام متقطعة، "عشان نطمن على نفسنا".

واستطرد "الحمد لله عدت على خير، ونجحنا في انتهاء التصوير قبل بداية رمضان، وتسليم الحلقات".

وأوضح المخرج مرقس عادل، أنه يتلقى ردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل فرصة تانية، سواء من النقاد، أو زملاء المهنة، والجمهور.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد" أحمد مجدي، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام" وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، لتنتهي الحلقة السابعة من "فرصة تانية" على الورطة التي يعيشها "زياد" وكيفية مواجهتها.