أحمد فلوكس: "والدي لم يساعدني في شيء.. وكان رافض دخولي الفن"

أكد أحمد فلوكس، أن والده الفنان فاروق فلوكس، لم يساعده في أي شيء خلال مسيرته الفنية، لافتا إلى أن الأخير كان يرفض عمله في المجال، مؤكدا على أن رغبته كانت في التحاقه بعالم البيزنس.

كان ذلك ردا على سؤال الإعلامية إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، بأنه هل كان سيكون له مكان في الوسط الفني لو والده مش فنان؟

وأجاب فلوكس، على سؤالها "أه طبعا، لأن أنا لما اشتغلت مشتغلتش عن طريق والدي خالص، بالعكس هو كان رافض تماما دخولي الفن، وأنه درس إعلام، ومكنش حابب كان عاوز أني اشتغل في البيزنس، وده اللي أنا شغال فيه بقالي سنة".

وأكد، "أن وجهة نظر والده بعدم دخوله الفن، كانت صحيحة، وأنه ابتعد عن الفن خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المجال مبقاش زي اللي احنا اتربينا واشتغلنا فيه".

وتابع، أنه كان يذهب للجامعة بميكروباص، ويأخذ 5 جنيهات في اليوم، "والدي معمليش حاجة، فكون أن أنا أوصل وأجي في برنامج زي ده، بالنسبالي ربنا كرمني ووصلت".