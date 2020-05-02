 الولايات المتحدة تقدم 23 مليون دولار للسودان لمكافحة كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 23.1 مليون دولار للسودان، في إطار جهوده لمكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وذكرت السفارة الأمريكية في السودان، في بيان، أن هذا الدعم يشمل 16.8 مليون دولار للاتصال العام حول الوقاية من العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن المبلغ يشمل 5 ملايين دولار في شكل مساعدات نقدية للأسر الضعيفة التي تأثرت بالجائحة، وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.

السودان يعتزم تطبيق إجراءات حظر التجول بصرامة لمواجهة كورونا

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إنه سيتم تطبيق إجراءات حظر التجول في ولاية الخرطوم بشكل صارم، في الفترة المقبلة، من أجل السيطرة على انتشار الوباء.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، أنه لا تعديل لساعات الحظر، ويظل مسموحا للمواطنين بالحركة في الفترة من السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ لشراء حاجاتهم من الأحياء التي يقيمون فيها وليس خارجها، ولا صحة لما تردد عن فرض حظر شامل على مدار الساعة.

وأوضح صالح، أن موضوع العالقين خارج السودان لم يغب عن اللجنة العليا للطوارئ ولا يوم واحد، و"بُنيت المواقف السابقة على أنه لا قدرة لنا لتوفير أماكن للعزل للقادمين من الخارج، لذلك من الأفضل توفير إمكانيات لهم في أماكنهم، وكان تقديرنا أن تلك الأزمة ستستمر لمدة 3 أسابيع أو شهر، لكن من الواضح الآن أن تلك المسألة ستطول، وفقا للمؤشرات العالمية والإقليمية لزيادة عدد المرضى".

وأضاف الوزير السوداني: "قررنا أن نبحث كيفية عودة العالقين من الخارج، ووجهنا السفارات في الخارج بحصر العالقين، مع التعريف الدقيق لحالة العالق".وأشار صالح، إلى أنه يتم الآن تجهيز أماكن للعزل تُلبي مواصفات وزارة الصحة، وبعد التجهيز والحصر وتوفير الميزانيات، وتحضير الكوادر الطبية، ستتم جدولة عودة العالقين من الخارج.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية اللواء الدكتور عمر عبدالماجد، إنه حدث التزام من المواطنين بإجراءات حظر التجول، لكن ما زالت هناك مجموعات في أطراف العاصمة تمارس حياتها بشكل طبيعي، ما يشكل خرقا للقانون.

واشار عبدالماجد، إلى رصد مظاهر للانفلات تصل حد الاستهتار بالحالة الراهنة، كما لفت إلى الإبلاغ عن تنظيم دورات رياضية رمضانية تشهد ازدحاما؛ فضلا عن عمل بعض وسائل المواصلات، مشددا على أن كل تلك الخروقات سيتم التعامل معها بحسم، بعدما وصلت الحالة الصحية إلى مرحلة الخطر.

وأضاف عبدالماجد، أن لجنة الأمن في ولاية الخرطوم عقدت عدة اجتماعات وقررت زيادة الارتكازات الأمنية في العاصمة السودانية، حيث تنتشر الآن أكثر من 200 ارتكاز أمني، موضحا أن تلك الإجراءات هدفها تجنب الأسوأ.

وفي الجزائر، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين في خطر بسبب أزمة كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.

وأضاف تبون في لقاء تليفزيوني أذيع مساء أمس الجمعة:"عملنا على إعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار، وفي حال شكل هذا القرار خطرا على حياة المواطنين، سنغلق كل شيء وسيفرض حجرا صحيا أكثر صرامة من ذي قبل".

وأوضح الرئيس الجزائري: "قاربنا على الوصول إلى النهاية بخصوص فيروس كورونا، فمثلا البليدة كانت منذ أيام تسجل 3 حالات أو أقل واليوم عدنا إلى ما كنا عليه قبلا"، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا بين عدم احترام الحجر والإصابات الجديدة بكورونا".

وزير الصحة اللبناني يحذر من موجة كورونا ثانية بسبب الاحتجاجات

وفي لبنان، حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، من موجة ثانية من تفشي كورونا المستجد بسبب عودة الاحتجاجات، لافتا إلى أن ما يشاهد من تفلت في الشارع، يشكل خطرا على عودة الحياة إلى طبيعتها، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال حسن في حديث إذاعي، إن "ما أنجز حتى الآن في مواجهة وباء كورونا أثمر نتائج ميدانية مطمئنة"، مشيرا إلى "ضرورة الالتزام بالخطة الحكومية في المرحلة المقبلة وتوخي أقصى درجات الحذر".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 4 أصابات جديدة بكورونا المستجد، 3 إصابات بين المقيمين، وإصابة واحدة بين الوافدين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في لبنان إلى 729.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم السابق، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 24، فيما أعلنت الوزارة أن عدد المتعافين من الوباء بلغ 192 حالة.

سوريا: لا تشتروا أجهزة التعقيم المنتشرة في الأسواق قبل التحقق منها

وفي سوريا، طلب مجلس الوزراء السوري، أمس الجمعة، من جميع الوزارات عدم شراء أجهزة تعقيم منتشرة في الأسواق المحلية قبل التأكد منها.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنها أكدت على عدم شراء أجهزة التعقيم الجماعي "التي انتشرت في الأسواق المحلية مؤخرا قبل الحصول على الثبوتيات التي تضمن التأكد من فاعليتها وجدواها ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الصناعية والصحية المناسبة من قبل الجهات المعنية لدى وزارتي الصحة والصناعة".

وعلق سوريون على هذا الإعلان بالقول إنه إقرار بوجود سلع مخالفة للمواصفات في السوق، وتساءل البعض عن كيفية دخول تلك الأجهزة إلى البلاد إن كانت غير مطابقة للمواصفات.