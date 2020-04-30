ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 725 حالة في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الى 725 حالة بعد تسجيل أربع اصابات جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 24 حالة.

وكان لبنان قد أعلن تمديد التعبئة العامة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى الـ 10 من الشهر المقبل بالتزامن مع اعتماد خطة مراحل "فتح القطاعات" بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية التي بدأت الاثنين الماضي وتنتهي في الثامن من يونيو المقبل