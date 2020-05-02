الأحد.. لقاء نادر للفنانة يسرا مع جمهور الثقافة على يوتيوب

تذيع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على يوتيوب، فى التاسعة والنصف من مساء الأحد 3 مايو، لقاء نادر للفنانة القديرة يسرا، مع جمهور الثقافة فى مصر.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تعكس إجراءات الوزارة المتماشية مع قرارات رئاسة الوزراء بشأن احتياطات السلامة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

لقاء يسرا جاء ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام ١٩٩٧ ، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتحدثت خلاله عن مشوارها الفنى وأزمات السينما المصرية وقتئذ، وعلاقاتها بأبناء جيلها من الفنانين والفنانات والكتاب والمخرجين.

وتستمر هيئة الكتاب فى إتاحة الأرشيف الإبداعي المطبوع لديها عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية؛ للإطلاع وتحميل إصداراتها من الكتب والمجلات، كما قامت بتفعيل صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيس بوك.