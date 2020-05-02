فلوكس عن عدم ظهوره في أدوار البطولة: "لم أخذ فرصة..والحظ مش مساعد"

رد الفنان أحمد فلوكس، على سؤال الإعلامية إيناس الدغيدي له في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، بأنه على الرغم من أنه فيه مواصفات النجم سواء شكل أو موهبة لم ينجح في أن يكون بطل أول.

وقال فلوكس، إنه لم يأخذ الفرصة لكي ينجح من عدمه، "أنا لما بيجيلي الدور بشتغل عليه كويس أوي وبينجح في الدراما وكل الحاجات اللي عملتها نجحت، لكن مجليش الفرصة إني أعمل شغل كويس في فيلم مع مخرج كويس ويتم تقيمي منه".

وتابع، أنه لم يوضع في موقف لكي يستطيع تقييم نفسه، وأنه سعي كثيراً من خلال الأفكار والكثير لكن ممكن الحظ مكنش مساعد، مؤكداً أن مسلسل الباطنية، قضية رأي عام، العراف ونجحوا جميعهم.