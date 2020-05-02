مقتل  11 من الحشد الشعبي في هجوم لـ"داعش" الإرهابي في صلاح الدين

أعلنت مصادر محلية عراقية، مقتل 11 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

ووقع اعتداء إرهابي، في وقت سابق، استهدف مقرًا استخباريًا في منطقة القادسية الثانية في محافظة كركوك، شمال العراق، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح مصدر أمني عراقي، تحفظ على كشف اسمه، أن الانفجار نفذه انتحاريان، يرتديان حزامين ناسفين، حاولا اقتحام مديرية الاستخبارات في منطقة القادسية الثانية في محافظة كركوك شمال البلاد، ما أسفر عن إصابة عنصر من الأجهزة الأمنية بجروح طفيفة.ونوه المصدر، أن الانتحاريين تم قتلهما قبل وصولهما إلى مقر المديرية.