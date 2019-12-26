أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، ضبط 40 عبوة ناسفة في جزيرة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن قطعات ووحدات قيادة عمليات سامراء ومن خلال واجب مسح وتفتيش لجزيرة مكيشيفة، تمكنت من العثور على 40 عبوة قمعية ناسفة وعبوة عبارة عن جلكان سعة 20 لترا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الوزارة العراقية، أنه من خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة جرى إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب).