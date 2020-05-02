جزر القمر تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت جمهورية جزر القمر المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تعود لمواطن خمسيني، كان دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ودعا الرئيس القمري عثمان غزالي في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الوباء.

وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة "كوفيد 19"، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.

وبتسجيلها أول حالة إصابة بالوباء، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.

ارتفاع عدد الإصابات بالوباء في زيمبابوي إلى 40

وفي زيمبابوي، أعلنت السلطات، ارتفاع عدد المصابين لديها بالوباء إلى 40 حالةً وذلك بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة في اليومين الماضيين.

وكشفت وزارة الصحة ورعاية الطفل الزمبابوية تسُجيل حالتين إيجابيتين في بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، وست حالات في العاصمة هراري.

وأصافت صحة زيمبابوي، أن الحالات المؤكدة تشمل خمس حالات شفاء وأربع وفيات.

وأجرت زيمبابوي حتى الآن 7642 اختبار فحص لـ"كوفيد - 19".