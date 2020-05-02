زايد: تجهيز 31 مستشفى حميات وصدرية للتعامل مع كورونا خلال 45 يوما

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن المنظومة المصرية تقيم خارج مصر بشكل إيجابي، موضحةً: "مستنيناش، وكنا جاهزين بـ30 مستشفى عزل في محافظات الجمهورية، وشغلنا منهم 17 مستشفى بس".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب"، عبر شاشة "mbc مصر": "منذ 3 أسابيع عرضنا على القيادة السياسية، على بدء التعامل بمستشفيات الحميات والصدرية، وعندنا 81 مستشفى منهم".

وتابع: "دلوقتي بنشتغل على إن المستشفيات دي بالتعامل مع عملية كورونا، من أول الفرز والتحاليل والعزل والعلاج". وأردفت: "أسندنا لشركات رفع الكفاءة بشكل سريع، ومجهزين التجهيزات الطبية، وغدًا تبدأ الدورات التدريبية لكافة الأطقم الطبية، وخلال شهر ونصف هيبقى 30 مستشفى حميات وصدرية عشان يشتغلوا على كل الإجراءات".