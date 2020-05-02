طالبها برد 177 ألفا و498 جنيها.. نقيب المحامين عن موظفة بالنقابة منقطعة عن العمل: تحتج بمولودها

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانا تكميليا بشأن الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام، والتي كان طالبها برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره 177 ألفا و498 جنيها، مؤكدا أنها صرفت دون وجه حق، لانقطاعها التام 5 سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا، ما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون

جاء نصه كالآتي:

بيان تكميلي

سبق أن بينت النقابة العامة، بشأن علياء عفت عبد السلام، التي حصلت على 177398.26 جم – مرتبات من النقابة من عام 2015 إلى 2019 – دون أن تحضر إلى النقابة أو مباشرة أي عمل.

وإذ كانت قد حصلت في 1/1/2020 على إجازة من الأستاذ النقيب السابق بذريعة رعاية طفل، دون وجود شهادة ميلاد لطفل حديث الولادة بالملف.

فإنها قد أرسلت بيد أخيها عدنان عفت عبد السلام، الموظف بالنقابة، شهادة الميلاد التي تحتج بها والمرفق صورتها، فاستبان أنها لطفل مولود في 12/11/2018، أي من عام وشهرين سابقة على منحها الإجازة.

وكانت قد طلبت المحامية علياء عفت عبدالسلام، والموظفة بالنقابة العامة للمحامين من النقيب رجائي عطية، بإحالتها للنيابة بعد اتهامه لها بتقاضي 177 ألف جنيه، رغم انقطاعها عن العمل بالنقابة.

وقالت علياء في خطاب وجهته لنقيب المحامين قالت فيه: "اطلعت على ما تنشروه من تشهير متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي، ضدي مثبت به سوء النية والرغبة في التشهير تصفيه لحسابات لست طرفا فيها، وليس بموقع الخطابات الرسمية صفحات التواصل ولا الفيس بوك، وبادئ ذي بدء يجب أن أحيط سيادتكم علما بمخاطبة كل من يعمل بمهنتنا الغراء المحاماة بلقب الأستاذ أو الأستاذة، فلسنا من العوام حتى نخاطب بالسيدة أو السيد، وهي أعراف جرى العمل بها نقابيا، لمن لا يعلم يجب أن يحاط بها".

وأضافت في الخطاب المرسل منها للنقيب رجائي عطية: "أما عن كل ما جاء في البيان من أقوال يجافيها الصحة كليا، ورغبة مني بالرد والرجوع على من أخطأ في حقي مهما كان ومهما على، فأنني راجية سيادتكم بإحالتي إلى نيابة الأموال العامة فيما ذكرتموه من وقائع لو صحت لوجب احتقاري".