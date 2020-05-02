ترامب: نأمل أننا سنكون عند مستوى أقل من 100 ألف وفاة بكورونا

غيَّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، توقعاته بشأن حصيلة ضحايا جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يكون هذا العدد أقل من 100 ألف شخص.

وقال ترامب: "نأمل أننا سنكون عند مستوى أقل من 100 ألف وفاة، إلا أن هذا العدد رهيب في أي حال من الأحوال"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

الرئيس الأمريكي: بدأنا الآن عملية تدريجية لإعادة فتح البلاد

وشدد الرئيس الأمريكي مع ذلك على أنه "كان من الممكن بل كان يجب وقف انتشار الفيروس في مصدره"، في إشارة إلى الصين.

وأوضح ترامب: "بدأنا الآن عملية تدريجية لإعادة فتح البلاد بفضل تمكننا من تسطيح المنحنى الوبائي وإبطاء وتيرة الانتشار وتوسيع قدراتنا بشكل واسع في قطاع الصحة".

وتغيرت التوقعات بشأن الحصيلة المحتملة للمتوفين جراء الجائحة في الولايات المتحدة عدة مرات، وسبق أن حذر ترامب من أن كورونا المستجد قد يودي بحياة من 100 ألف إلى 200 ألف أمريكي، كما تحدث أيضا أن عدد الوفيات قد يصل من جراء "كوفيد 19"ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ1126432 حالة، وكذاك من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض بـ65598 حالة.