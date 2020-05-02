فيديو.. هالة زايد: لدينا 1700 مريض بكورونا في مستشفيات الوزارة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية يجب أن تتعايش مع تواجد فيروس كورونا، والمنظومة الصحية لابد أن توجد بدائل للاستدامة.

وأضافت "زايد"، بدأنا يوم 7 إبريل تحويل حالات بسيطة لتكمل فترة علاجها، حتى تحول التحاليل لسلبية للعلاج في نزل الشباب ومدن جامعية وفنادق والتجربة كانت مثالية.

وتابعت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن المستشفيات المصرية، وخصوصا مستشفيات وزارة الصحة، بها 1700 حالة، وفي نزل الشباب والفنادق 1700 حالة أخرى، ونسب الشفاء عالية جدا، ويكملون علاجهم خارج المستشفيات، وبهذا التصرف، تم توفير فتح حوالي 15 مستشفى لمصابي كورونا.