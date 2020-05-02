سمير فرج: "المشير طنطاوي قعد سنين خلال حرب الاستنزاف ميعرفش ولاده في سنة كام"

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن رجال القوات المسلحة والأبطال في سيناء يخوضون مهمة شاقة، وحربًا صعبة، مع إرهابيين غير مرئيين.

واوضح "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على شاشة "إكسترا نيوز": "الضابط يسافر ويتركه أسرته للدفاع عن وطنه، ومسلسل الاختيار نقل الواقع بقوة"، مستطردًا: " المشير طنطاوى قال ذات مرة خلال حوار له بحرب الاستنزاف أنا قعدت سنين معرفش ولادى في سنة كام".

وواصل: "كلنا هذا الرجل المتمثل في المشير طنطاوى، وعشنا لأجل هذا الوطن، ومسلسل الاختيار نقل الواقع بالتفاصيل بالضبط.. ولأول مرة يرى الشعب المصرى هذه المشاهد ويعرف الأخطار التي يتعرض لها الأبطال في القوات المسلحة.. مصر هي الى هتعيش وهتبقى بفضل أرواح شهدائها".