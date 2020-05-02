محافظ الجيزة يقود حملات التطهير بأحياء الطالبية والعمرانية وجنوب

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم أمس الجمعة، بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وجه محافظ الجيزة باستمرار مجهودات التطهير والدفع بالمعدات وفرق التطهير يوميا مع الاهتمام بتطهير المرافق والمنشآت العامة ومقار البنوك ومواقف السرفيس والنقل والشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع محافظ الجيزة ميدانيا مجهودات التطهير اليوم الجمعة، بحي العمرانية حيث تم رش وتطهير شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر والثلاثينى ومستشفى الصدر وعدوى سليم والدكتور والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها ومكتب تأمينات الجيزة بشارع الثلاثيني عمارات الأوقاف وفرع البنك الأهلي للصرف الآلي والمنطقة الأزهرية.

وفي حي جنوب الجيزة تم رش وتطهير شوارع المحطة ومراد وربيع الجيزي وأم المصريبن و6 أكتوبر والمنيب والمجزر الآلي ومقار البنوك والشوارع الفرعية بجزيرة الدهب وعباس العقاد.

وفي حي الطالبية شوارع ترسا والعروبة والمحولات ومتفرعاتهم وعز الدين عمر والمريوطية.

رافق محافظ الجيزة خلال جولاته الميدانية لمتابعة مجهودات التطهير المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المختصة.