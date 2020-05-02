اعترافات منتحل صفة النائب العام على فيس بوك

أفادت تحقيقات النيابة العامة في قضية انتحال أحد الأشخاص صفة النائب العام من خلال صفحة مزيفة على موقع التواصل فيس بوك، بأن المتهم الذي تقرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات اصطنع حساباً على موقع "فيس بوك" باسم النائب العام، ووضع به صورة للنائب العام أخذها من الإنترنت.

ووفقا للتحقيقات فإن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة ساعياً للشهرة وإشباع نقص لديه قاصداً التواصل مع من سينخدعون بالحساب ظانِّين نسبته إلى النائب العام، حيث تلقى من أحد المواطنين وصديق له رسائل بتفاصيل شكوى لهما واللذان ظنا تقديمها إلى النائب العام، فقرر استغلال الصفة التي انتحلها ليطلب من كل منهما مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه بزعم أنها مصروفات قضائية لإجراءات وهمهما باتخاذها في سبيل إنهاء شكوى كل منهما، وأرسل لهما رقم حسابه البنكي المسجل باسمه، ولما شعر منهما بكشف أمره حظر تواصلهما مع حسابه المصطنع، واستمر في استخدام هذا الحساب.

وألقي القبض على المتهم وبحوزته الهاتف الذي كان يستخدمه في ارتكاب جرائمه وتمكنت النيابة العامة بإرشاد المتهم من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي اصطنعه ومطالعة بياناته وما يحويه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.