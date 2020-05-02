ولية أمر تحرض على الغش.. ووزير التعليم: قد تكون مأجورة لأهل الشر

استنكر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحريض ولية أمر، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي، وذلك من خلال تسجيل صوتي لها، نشره عبر تطبيق "ساوند كلاود".

وعلق وزير التعليم، على التسريب، الذي نشره عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، وكتب: "أدعوكم ونحن نجهز سحور شهر رمضان الكريم أن نستمع إلى ولية أمر لطالبة في أولي ثانوي وهي تحرض زملاء ابنتها على الغش بأريحية وتدعو لهم أن يصبحوا دكاترة مثلها".

وأضاف: "وكأن الغش أصبح هو الحق الطبيعي الذي تريد الوزارة سلبهم إياه".

وتابع: "قد تكون هذه السيدة مأجورة لأهل الشر الذين لا يريدون لمصرنا خيرًا وهو شيء يجب الانتباه إليه وقد تكون ولية أمر عادية وهذا ما تراه الصواب وهي الطامة الأكبر".

وأتم: "أعتقد أنه من المهم جدا كمجتمع أن نراجع أنفسنا ونقرر ماذا نريد حقاً من التعليم؟".

وقالت والدة الطالبة: "طبيعة شغلي أنا بتكلم من خلال الواقع اللي عايشاه، أنا دكتورة في مجال الصحافة والإعلام، مستحيل حد يقدر يدخل على أرقام جروبات ومراقبة، وأرقام تليفونات ويجيبوا الطلاب".

وأضافت: "مفيش جريمة أصلًا بتبقى معمولة عن طريق أرقام التليفونات، إيه الجريمة إننا نكون بنذاكر أو بنغش على الجروب، هو لازم يقول كده عشان يوقف تجربة الغش، لأن المفروض مكنتش تتم الامتحانات في البيت، كان المفروض تعمل أبحاث".

وأردفت: "كده كده الامتحان أوبن بوك، وملهوش علاقة بالمنهج، ولو في لجان بالمدارس مكنش هيبقى فيه التسريب بالوضع ده، لكن دلوقتي الموضوع منتشر، هو نجح يخوفكم، والبعض منكم فهم القصة، هم دول اللي موجودين، وهم دول اللي ممكن يغيروا اسم الجروبات، انتو للأمان متشيروش على الفيس بوك، اعملوا جروب باسم تسريب الامتحانات".

وكان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بدأوا امتحانات نهاية الترم الثانى الأربعاء الماضى 29 إبريل الماضى وتستمر الامتحانات حتى 20 مايو الجارى.