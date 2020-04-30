وزير التعليم: 584 ألف طالب أدوا امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة المتخلفين بين طلاب الصف الأول الثانوي بمادة اللغة العربية في الامتحانات الالكترونية التي تم عقدت الأربعاء، جيدة وقليلة عن المتوسط ولا يوجد لها علاقة بالمنظومة الجديدة: "اللي بيتخلف بيكون ليه دور تاني، ومن سيثبت عليه الغش أو تخلفه عن الامتحان سيعاد امتحانه في آخر الصيف".

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 584 ألف طالب قد أدوا الامتحانات عبر الإنترنت، الأربعاء: "بكرة هيتم امتحان نفس العدد تقريبا من طلاب الصف الثاني الثانوي، وده أكبر عدد لامتحان الطلاب عبر الإنترنت"، موضحا أن استثمار مصر في الجانب التقني والبنية التحتية قد ساعد الوزارة كثيرا في امتحان ذلك العدد من الطلاب في آن واحد دون رصد مشكلات لهم وهو ما أثر بالكاد على السرعة في الأداء.

وأكد أن نوع الأسئلة التي تم طرحها على الطلاب كانت في مستوى الطالب العادي، مشيرا إلى أن من سيثبت عليه واقعة الغش في الامتحانات سيدخل دور ثان في شهر سبتمبر، مشيرا: "خلال الفترة من اليوم حتى 20 مايو، هنكون بنحاول نمتحن أكثر من مليون و200 ألف طالب، رغم الظروف الاستثائية اللي إحنا فيها وده مش بيحصل لدول كثيرة".