فيديو.. خضر: دواء ريمديسيفير يسرع شفاء مصابي فيروس كورونا بنسبة 30%

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة مستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ"نيوجيرسي" إن دواء ريمديسيفير يسرع في الشفاء لمصابي فيروس كورونا بنسبة 30%، وبدلا من استمرار علاج المريض 15 يوم يتم الشفاء في 11 يوم مع تقليل نسبة الوفيات، ولكن هذا الدواء ليس الدواء المعجزة المنتظر "العينة اللي جربوا عليها مش كبيرة ولكن الأجواء الحالية لايوجد بديل، والعالم كله متعطش لأي علاج ومصل وقائي".

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن الدواء أخذ التصريح في 90 يوم فقط، والأجواء الحالية هي من مهدت لهذه الخطوة، "انتاج الدواء سيكون بكمية كبيرة الفترات المقبلة".

وتابع خضر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في الكثير من الملفات ويحاول التعلق في أي أمل فيما يخص فيروس كورونا، ودواء هيدروكسي كلوروكوين هو علاج لعلاج الملاريا ويقلل تفاعل الجهاز المناعي للفيروس، وكان يتم استخدامه بحظر لعدم توافر بديل، وكان ليس له تأثير مباشر على الفيروس، على عكس داوء ريمديسيفير الذي يوقف نشاط الفيروس.