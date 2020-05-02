طقس اليوم السبت 2-5-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم، على القاهرة طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أن يشهد الوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وستشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهاراً بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء.

ووأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا نهارًا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة أحيانا، فيما يسود طقس معتدل ليلًا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.