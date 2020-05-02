نقيب الإعلاميين يرد على محامي رامز: برنامجه رسالة سلبية وليس ترفيهيا

رد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على ادعاءات محامي رامز جلال، قائلا إن برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر الفضائية، هو برنامج متكامل الأركان ويتخذ شكل القالب البرامجي، باعتراف القناة نفسها.

وأشار سعدة في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن القناة تنوه قبل بث البرنامج بمقولة "بعد قليل برنامج رامز مجنون رسمي"، وتابع بقوله "برنامج متكامل الأركان، هذا قالب برامجي فيه مقدم للبرنامج وضيف وحوار ومقدمة وختام وتوافرت كل الأركان فيها".

وكان أشرف عبدالعزيز، محامي رامز جلال، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيطعن على قرار النقابة بمنع ظهور موكله باعتبار أن ما يقدمه عمل ترفيهي وليس برنامجا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين، مستشهدا بالمادة الأولى من القانون التي تنص على أنه "لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية".

واستطرد نقيب الإعلاميين قائلا إن ما يقدمه رامز جلال ليس عملا ترفيهيا، "لأن تعريف الترفيه هو الترويح، ويخفف عن النفس ويدخل البهجة والسرور عليها، ولا يتضمن إيذاء أو تجريحا أو قهرا وما مارسه رامز كان قهرا وتقديم رسالة سلبية"، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن الخريطة البرامجية للقناة تقول "بعد قليل نتابع برنامج رامز مجنون رسمي" ما يعد اعترافا ضمنيا من القناة بأنه برنامج، وأشار إلى أن النقابة تلقت شكاوى عديدة من مؤسسات رسمية وأشخاص ورجال قانون ضد البرنامج.

وينص قانون نقابة الإعلاميين في مادته الأولى على أن الإعلامي: كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك في أي من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة غدا الأحد للنظر في الدعاوى القضائية المقامة لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث تلقت المحكمة على مدار الأيام الأخيرة، دعويين قضائيتين تطالبان بإلزام كل من وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات MBC بوقف بث هذا البرنامج.

وذكرت الدعوى الأولى أن هذا البرنامج الذي يتم عرضه حاليا على الأسرة المصرية من خلال النايل سات، وما يتضمنه من تنمر ومعانٍ غثة وألفاظ هابطة وجرائم احتجاز وتعذيب وعنف وسادية يعاقب عليها القانون وعرضها بشكل ساخر وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، على النحو الذي يمثل الحض على ارتكاب هذه الجرائم.

أما الدعوى الثانية فجاء فيها أن البرنامج المشار إليه لا يليق بتاريخ مصر في الفنون والثقافة، مؤكدة أن الأزمة ليست في محتوى البرنامج فقط وإنما أيضا في اسمه "رامز مجنون رسمي" الذي يسيء للمرضى النفسيين، ويزيد من اعتبار المرض النفسي وصما، الأمر الذي تحاول الدولة جاهدة منعه منذ إصدار قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.