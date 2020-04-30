رامز يواجه الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه وفقا لقانون "الإعلاميين"

حددت المادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين عقوبة منتحل الصفة بالحبس والغرامة التي تتراوح ما بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن لم يحصل على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

وأصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي تذيعه قناة mbc مصر، لحين توفيق أوضاعه.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه إذا لم يمتثل رامز جلال لقرار النقابة، فسيتم تحرير محضر في قسم الشرطة ضده، وإبلاغ النيابة العامة بتهمة انتحال صفة إعلامي وفقا لقانون النقابة.

وأشار سعدة إلى ضرورة حصول رامز على تصريح مزاولة المهنة لتكون ممارسته مطابقة للقانون، مضيفا: "إذا لم يمتثل رامز سنتخذ خطوات رادعة وسنحرر محاضر رسمية ضده مع إبلاغ النائب العام وفقا لمل خوله القانون للنقابة".

وتضمن الفصل الثامن من قانون نقابة الإعلاميين العقوبات التى تواجه الإعلاميين المخالفين، حيث نصت المادة (88) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامى أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

فيما نصت المادة (89) على أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان الفرد من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى حالة العود تضاعف الغرامة دون حد أقصى، يكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.