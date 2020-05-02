سعر اليورو اليوم السبت 2-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 2 مايو 2020، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.03 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 17.01 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.01 جنيه للشراء، و17.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.15 جنيه للبيع.