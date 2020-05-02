200 وجبة إفطار يوميا من "مطبخ بيت العلية" لعمال الطور

أعلن إسلام النجار مسؤول حملة "الطور بينا أجمل مدينة" بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، توزيع 200 وجبة إفطار يوميًا مجانًا في رمضان، على العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، والأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "مطبخ بيت العلية".

وأكد مسئول الحملة، أن السبب في زيادة عدد الوجبات اليومية، هو زيادة تبرعات المواطنين لصناديق الخير التي جرى وضعها في محلات الخضروات والفاكهة والسوبر ماركت، تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه جرى تدشين "مطبخ بيت العيلة" لطهي جميع أنواع الأطعمة التي يجري تجميعها من صناديق الخير وتوزيعها مجانًا على الصائمين خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه عقب شهر رمضان سيجري توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.