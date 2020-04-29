محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات والمديريات، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقياس درجة حرارة لعاملين بكافة المواقع صباحًا ومساءً.

وطالب "فودة"، رؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بإلزام كافة المقاولين باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وتطبيقها وبخاصة ارتداء الكمامات.

وشدد "فودة"، خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ قرار المحافظ رقم "53"، والخاص بتشكيل لجنة معنية برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابع مواقع العمل بالمشروعات، لمراجعة تلك الاجراءات.

وأصدر المحافظ تعليمات لوكيل وزارة الصحة، بإقامة نقاط صحية ثابتة على كافة الكمائن الأمنية لفحص المسافرين القادمين إلى المحافظة.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع موقف المحافظة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وإعانات المتضررين من السيول، وكلف كل رئيس مدينة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمنافذ الصرف "مكاتب البريد، بنك الائتمان الزراعي"، كما جرى مناقشة الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.