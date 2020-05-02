يا أنا يا خالتي وفلانتينو.. خريطة القنوات الفضائية في تاسع أيام رمضان

مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت عنوان "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام

قناة MBC2

عرض فيلم "Ride Along" الساعة 6 مساء، وفيلم "21 Jump Street" الساعة 8 مساء، وفيلم "22 Jump Street" الساعة 10 مساء.

قناة zee أفلام

عرض فيلم "Deewane Huye Paagal" الساعة 3 مساء، وفيلم Hum" Saath-Saath Hain: We Stand United" الساعة 6.30 مساء، وفيلم "Lakshya" الساعة 10 مساء.

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "الجبلاوي" 3 مساء، وفيلم "زي النهاردة" 5.30 مساء، و"يا أنا يا خالتي" 8 مساء، و"كتكوت" 10 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" الساعة 6:30 مساء، وبرنامج "إغلب السقا" للفنان أحمد السقا الساعة 7 مساء، وبرنامج "خلى بالك من فيفي" الساعة 9 مساء.

قناة القاهرة والناس

عرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

قناة الحياة

عرض مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 7:45 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 9 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 10:15 مساءً.

قناة MBC مصر

عرض مسلسل "ونسني" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اللعبة" الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل "سكر زيادة" الساعة 8:30 مساءً، و"2 في الصندوق" الساعة 9:30 مساءً، و"لعبة النسيان" الساعة 10 مساءً.

قناة DMC

عرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 5 مساء، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 6:30 مساء، ومسلسل "البرنس" الساعة 7:45 مساء، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9:30 مساء، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 10:30 مساء.

قناة ON

عرض مسلسل "عمر ودياب" الساعة 6:30 مساء، ومسلسل "رجالة البيت" الساعة 7:45 مساء، ومسلسل "الاختيار" الساعة 9 مساء، ومسلسل "النهاية" الساعة 10:15 مساء، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 11:30 مساء.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 8 مساءً و"فرصة تانية" الساعة 9 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 10 مساءً، و"البرنس" الساعة 11:30 مساءً.

قناة CBC

عرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 6:30 مساءً، و"ليالينا 80" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 9:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 11 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة القاهرة والناس

عرض مسلسل "حب عمري" الساعة 7:50 مساءً، و"شاهد عيان" الساعة 12 منتصف الليل، و"جمع سالم" الساعة 1 بعد منتصف الليل.