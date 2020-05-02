شباب رأس غارب يصنعون 4 بوابات تعقيم إلكترونية للوقاية من كورونا

نجح مجموعة شباب من حزب المصريين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، في تصنيع ٤ بوابات تعقيم إلكترونية ووضعها في بعض المنشآت العامة منها مستشفى رأس غارب المركزي وقسم مرور رأس غارب لتعقيم المواطنين المترددين على هذه المنشآت وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

ومن جانبه أشار اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب إلى أنه تم وضع بوابة تعقيم بمستشفى رأس غارب لتعقيم المواطنين المترددين على مبنى الاستقبال، مؤكدا على تطهير وتعقيم مبنى الاستقبال والغرف الفندقية بالمستشفى المركزى بمشاركة شباب حزب المصرين ومشيدا بدورهم في المشاركة المجتمعية وصنع بوابات تعقيم وتطهير إلكترونية.

وأوضح اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن"، أنه وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة المواقع والمنشآت الحيوية، مشددا على استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات، ولحماية الأهالي من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المستجد، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

وقال محمد جمال عبد القادر أمين حزب المصريين برأس غارب في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن مجموعة الشباب انتهوا من تصنيع 4 بوابات تعقيم إلكترونية لوضعهم بعدد من المنشآت العامة والتي يتردد عليها المواطنين منها مستشفى رأس غارب المركزي وقسم مرور رأس غارب والبنوك والأماكن التي بها تجمعات مضيفاً انه جارى تصنيع بوابات تعقيم أخرى ليصل عددها 20 بوابة.

وقال المهندس أحمد فكرى السميري أحد الشباب المصنعين للبوابة الالكترونية، إن الجهاز يعمل آليا لتعقيم جميع الأجسام التي تعبر خلاله حيث تتم عملية التعقيم لجميع أنحاء الجسم من خلال رشاشات من جميع الاتجاهات بداية من الرأس حتى القدمين موضحا أنه يتم استخدام المعقمات التي ليس لها آثار جانبية على الجسم أو الملابس.