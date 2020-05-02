قاضي المعارضات يجدد حبس المتهمين بقتل شاب كرداسة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بمنطقة كرداسة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن نسبت النيابة لهم تهمة القتل العمد.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المجني عليه كان بصحبة صديقه، حيث كشفت عن ملابسات الواقعة، أن وراءها "السيد" 21 عاما، خفير خصوصي بموقع عمل الشركة أصل بلدته الأقصر، و"عبدالرحمن" 20 عاما، خفير ومقيم كرداسة، و"محمد" 23 عاما، خفير وأصل بلدته الأقصر، و"محمود" 35 عامًا، عامل بمغسلة سيارات ومقيم كرداسة، و"أحمد" 21 عاما، نجار ومقيم بكرداسة.

حيث قام المتهمون بالتعدي على المجني عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ووفاة المجني عليه، وعلل المتهمون قيامهم بذلك بسبب سابقة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالأول عن طريق المغافلة.