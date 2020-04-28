الحلقة الخامسة من الفتوة: جريمة قتل بالجمالية والشكوك حول الملثم المجهول

في تسلسل تشويقي بطيء، دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الثانية عشرة صباحا.

اكتشاف جريمة قتل وظهور شقيقة الأسطى حسن

البداية كانت مع اكتشاف أهالي الجمالية موت أحد أعيان المنطقة "بشر"، والذي قتله الفتوة سيد اللبان "رياض الخولي" في الحلقات السابقة، لكن الجميع شك في أن الملثم المجهول وراء هذه الجريمة.

وعندما علم الأسطى حسن أن الناس يشكّون به كونه "الملثم المجهول" شعر بالحزن، قائلا لوالدته "سوسن بدر": "هي الناس إزاي غيرت رأيه في المتلتم مش كانوا بيقولوا إنه فتوة الغلابة.. كرهوه من غير ما يتأكدوا أنه عملها".

وعلى جانب آخر، ظهرت للأسطى حسن شقيقة تدعى "زينب" والتي تركت بيتها من أجل زوجها، فيما عادت "جميلة"، نجلاء بدر، إلى الجمالية مرة أخرى بناء على طلب "عزمي" ابن الفتوة صابر أبو شديد.

وانتهت أحداث الحلقة بتجمع أهالي الجمالية لدفن المعلم "بشير"، فيما حاولت والدة الأسطى حسن إقناعه بأخذ أموال شقيقته بعد استأذانها حتى يحل مشكلة "دكانه" الذي تعرض للهجوم في الحلقات السابقة.

مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل، في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء، وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي.