ماذا تفعل إذا أردت تأجيل أقساطك بالبنوك ضمن مبادرة البنك المركزي؟

في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي بإلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، تستعرض "الوطن" طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض وخطوات الاستفادة من مبادرة "المركزي" على هذا النحو.

وأوضح البنك المركزي في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب، خلال فترة تأجيل أقساط القروض، فإنه يتعين على البنوك رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل على المبلغ المتبقي من التسهيل الائتماني، لسدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، كما وجه البنوك لإبلاغ العملاء بالتكلفة وكيفية سدادها، مع عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر.

ويجرى حساب الفائدة على القرض عن فترة الـ6 أشهر المؤجل السداد خلالها ويتم إضافة هذا المبلغ على الإجمالي المتبقي من الأقساط بحيث يجرى سدادها خلال المدة الجديدة المتبقية لسداد القرض بما يتناسب مع قدرة كل عميل على السداد.

ويتم تطبيق القرار على القروض المخصصة لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

تفاصيل المبادرة

- تنتهي المبادرة في شهر سبتمبر المقبل.

- لا تخضع قروض المشروعات متناهية الصغر للمبادرة لاختلاف طبيعة سداد الأقساط.

- يستفيد من المبادرة كل العملاء إلا العميل الذي لا يرغب المشاركة في المبادرة، حيث يقوم بالتوجه إلى فرع البنك الذي يتعامل معه ويطلب التوقيع على عدم المشاركة في المبادرة والسداد بشكل منتظم.

- تأجيل القسط أتوماتيكيًا من البنوك، ولكن يتطلب من العميل أن يُجري اتصالًا تليفونيًا بالفرع الذي يتعامل معه لتأكيد تأجيل القرض.

- تخضع كل البنوك العاملة في مصر خاصة وعامة لتعليمات المركزي بإرجاء الأقساط لمدة 6 أشهر.

- لن تحتسب أي غرامة تأخير على إرجاء سداد القرض خلال فترة المبادرة فقط.