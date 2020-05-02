شركات السياحة: لم نسترد قيمة رحلات العمرة الملغاة من السعودية حتى الآن

قالت غرفة شركات السياحة إن الشركات لم تسترد أي مبلغ سدد إلى الجهات السعودية المختلفة، نظير رحلات العمرة التي ألغيت عقب إصدار السعودية فبراير الماضي قرارا بإيقاف استصدار تأشيرات العمرة وتعليق رحلات العمرة لأجل غيرمحدد بسبب فيروس كورونا، أو التي كان من المقرر تنظيمها خلال شهري شعبان ورمضان حتى الآن.

وأضافت الغرفة، في بيان اليوم، أنها تلقت العديد من الاستفسارات من المواطنين حول مصير المبالغ التي سددوها للشركات قيمة برامج العمرة التي ألغيت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر لديه تصور كامل بالتنسيق مع شركات السياحة لإعادة تلك الأموال إلى المعتمرين فور وصولها لشركات السياحة من الجهات التي جرى سداد تلك الأموال لها مقابل تلك الرحلات، خصوصًا المبالغ التي سددت للجهات السعودية المختلفة من رسوم تأشيرة، وتأمين طبي، وفنادق وخدمات أرضية ووسائل نقل.

وشدد المجلس على أنه سيجرى إعادة مستحقات المعتمرين فور استرداد تلك المبالغ من الجهات السعودية المختلفة، وعن التصريح الأخير من قبل وزارة الحج السعودية قبل نحو شهر بأنه جرى إعادة أموال المعتمرين الملغاة رحلاتهم إلى الشركات المنظمة لرحلات العمرة، أكدت الغرفة أنه لم تصل أي مبالغ إلى شركات السياحة المصرية حتى الان.

وأوضحت أن وزارة الحج السعودية حولت مبالغ مالية لكن في الحسابات المالية لبعض شركات السياحة المصرية لدى البنوك السعودية وليس في مصر حيث لم تصل حتى الآن أي مبالغ للشركات المصرية، ولم يجر تفعيل آلية تمكين الشركات من استرداد مستحقاتها من تلك الحسابات حتى الآن.

وتابعت: "المبالغ التي جرى تحويلها حتى الآن لتلك الحسابات لم تشمل الخدمات الأرضية وقيمتها نحو 1000 جنيه، ولم يجر تحديد مصيرها لا سيما أن المعتمرين لم يسافروا من الأساس وبالتالي لم يحصلوا على أي خدمات أرضية نظير تلك الرسوم التي لم يجر إعادتها حتى الآن".

وناشدت غرفة السياحة وزارة الحج السعودية بالتدخل لسرعة تحويل تلك الأموال إلى شركات السياحة، وفي مقدمتها رسوم التأشيرات والتأمين الطبية التي سددت للحصول على التأشيرة والتدخل لإيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين، كما أهابت الغرفة بجميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة بالسعودية سرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية عن الرحلات المؤجلة والملغاة لإعادتها الي المعتمرين.