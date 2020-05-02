الحكومة تدرس تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات بعد كورونا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تدرس حاليا مع المحافظات، كيفية الاستفادة بعد أزمة كورونا، في تحديد مواعيد جديدة لفتح وغلق المحلات العامة، لتنظيم الأمر وتحديد مواعيد يلتزم بها الجميع، لمنع الفوضى وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث لا تترك المحلات التجارية مفتوحة على مدار 24 ساعة كما كان قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ المحلات ستفتح أبوابها صباحا وستغلق مساء، وجار دراسة مدة غلق المحلات وساعة الغلق، وهل سيكون هناك وقت ثابت تلتزم به كل المحافظات في فتح وغلق المحلات، أم سيتم مراعاة طبيعة المحافظات الساحلية نظرا لتنوع الأنشطة بها، موضحا أنّه جار دراسة طبيعة كل محافظة وأنشطتها لتحديد الموعد الأنسب لفتح وغلق المحلات، بما لا يؤثر على المواطنين وأصحاب المحلات.