 وزير التنمية المحلية: ندعم أي أفكار أو مبادرات لحل مشكلة القمامة

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وذلك بمقر الوزارة .

شهد الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة وإعادة حقوق الدولة كاملة، والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين لاستغلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي .

وشدد شعراوي على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات .

وأشار شعراوي إلى أن الحكومة تسعى إلى دوران عجلة الاقتصاد والعمل في المصانع والشركات مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة.

كما تابع الوزير مع محافظ الغربية ونائبه آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والاتصالات والتنسيق الجاري بين المحافظة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل .

وأكد شعراوي على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية الأخرى لاستلام المعدات التي تم صيانتها وكذا المعدات الجديدة الخاصة بمنظومة المخلفات التي سيتم توريدها من الخارج بمعرفة وزارة الدولة للإنتاج الحربي لمحافظة الغربية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأشار شعراوي إلى دعم الوزارة لأي أفكار مبتكرة ومبادرات لحل مشكلة القمامة والمساعدة في تحسين مستوى النظافة في الشارع، مشيداً بجهود محافظ الغربية ونائبه التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤى التي تم وضعها للمساهمة في تنمية موارد المحافظة .

وعرض محافظ الغربية جهود المحافظة في إزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم إحالة المخالفين والمتعدين على أراضى وأملاك الدولة إلى النيابة العسكرية للتحقيق.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومباني مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع في المدن والقرى وكذا مواقف سيارات النقل .

كما عرض المحافظ موقف القرى التي تم عزلها بمراكز المحافظة بسبب ظهور حالات كورونا بين مواطنيها، وتوفير جميع السلع التموينية واحتياجات المواطنين اليومية وإجراء الكشف الطبي اللازم .

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أنه التقى بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي منذ أيام بمكتبه لمتابعة جهود الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبرى وأعمال الصيانة الجارية،لافتا إلى أن الدكتور محمد العصار وجه القيادات بالوزارة بسرعة تسليم المعدات الخاصة بالقمامة والتي كان يتم صيانتها وكذا سرعة تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.

كما عرض المحافظ ونائبه لجهود رفع التراكمات التاريخية الموجودة من القمامة حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين رفع حوالي 20 ألف طن ومتبقي ما بين 60 إلى 70 ألف طن مخلفات .

وعرض محافظ الغربية ونائبه أحد الأفكار الجديدة التي قاموا بتنفيذها خلال الشهر الجاري بحي ثان طنطا والخاصة بإنتاج صندوق جديد لجمع القمامة قام الدكتور احمد عطا نائب المحافظ بالتصميم الهندسي له بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، والصندوق محكم الغلق، لافتاً إلى أن التصميم الهندسي للصندوق يسمح بإلقاء القمامة بداخله، كما يوجد بالصندوق باب أحادي الفتح وله منزلق يصعب الوصول للقمامة داخله من أعلي، حيث يستحيل فتح الصندوق بغير الأداة الخاصة به إلا من خلال مسؤول الحي .

وأوضح الدكتور طارق رحمي أن الهدف من إنتاج هذا الصندوق هو الحفاظ علي القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلى جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع، مضيفا انه سيتم تعميم الصناديق في كافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة حيث يجرى التنسيق لصناعة أكثر من 100 صندوق جديد، وأضاف المحافظ أنه تم وضع كاميرات مراقبة أعلى الصناديق لضبط ومنع أي مخالفات في هذا الشأن .

كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص الأسواق العشوائية ونقلها إلى أماكن أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا وتحصيل حقوق الدولة من تلك الأسواق.