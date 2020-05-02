339 إصابة جديدة بكورونا في اليابان.. والإجمالي يقترب من 15 ألف حالة

سجّلت اليابان اليوم، 339 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و41 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أنّه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14 ألفا و815 حالة، فيما زادت حالات الوفاة إلى 496 حالة.

وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، قال أمس الجمعة، إنّ اليابان ستقدم عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا بالمجان لـ43 دولة من أجل إجراء دراسات سريرية عن مدى فعاليته كعلاج لفيروس كورونا.

وأضاف موتيجي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنّه من المتوقع إرسال العقار بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان 6 مايو الحالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح المسؤول الياباني، أنّ كل دولة ستتلقى كميات من العقار تكفي لعلاج بين 20 و100 شخص لأغراض بحثية، مؤكدًا أنّ اليابان ستتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير علاج لفيروس كورونا.

وبحسب "كيودو" والخارجية اليابانية، أبدت 80 دولة رغبتها في الحصول على عقار أفيجان، عقب إعلان موتيجي في وقت سابق إجراء استعدادات لإرسال العقار لـ38 دولة، وجرى إضافة بنجلاديش وجمهورية الدومينيكان ولاوس وقطر وأوزبكستان على قائمة الدول التي ستتلقى العقار، ولا يمكن للنساء الحوامل تناول هذا العقار لأنه قد يسبب عيوبًا خلقية للجنين.